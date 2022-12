Am 25. November begannen weltweit „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ – und auch die Stadt Villach setzt Zeichen, um zu sensibilisieren. „Der gefährlichste Ort für eine Frau ist die Partnerschaft“, erklärte Journalistin und Autorin Yvonne Widler, die im Dinzlschloss ihr Buch „Heimat bist du toter Töchter“ vorstellte. Der Titel mag schockieren, aber die Fakten sprechen für sich: Allein heuer gab es in Österreich bis Oktober 28 Morde an Frauen, die meisten begangen von Ehemännern, Lebensgefährten oder Ex-Partnern. Die Motive: Besitzdenken, Rache, Hass.