Einen nicht alltäglichen Weg zur Schule haben am Mittwoch sechs Kinder und ihre Busfahrerin aus Afritz erlebt. Knapp zwei Kilometer vor der Schule, nahe der Ortschaft Tassach, begegnete ihnen auf einer Anhöhe ein Wolf. "Ich habe nur gesehen, dass sich nahe dem Waldrand etwas bewegt hat.

Quelle: kk/privat

Zuerst dachte ich an einen Goldschakal, aber dafür war das Tier zu groß und zu stattlich", beschreibt die Schulbusfahrerin ihre erste Begegnung mit einem Wolf. An der besagten Stelle konnte sie mit den Kindern schon viele unterschiedliche Tiere beobachten. "Dieses Mal war die Aufregung im Bus aber besonders groß, weil ein Wolf doch eine Seltenheit ist", sagt sie weiter. Einige Minuten lang sah sie mit den Kindern dem Tier zu, wie es auf der Wiese umherlief und später wieder im Wald verschwand. "Der Wolf hat nicht so gewirkt, als würde er sich hier orientieren können, als wäre er neu in der Gegend", so ihr Eindruck.

Erste Wolfssichtung

Laut Experten dürfte es in Afritz die erste offizielle Wolfssichtung sein, bis dato wagte sich das Tier nur in die Nachbargemeinde Arriach vor. Dass es auch wirklich ein Wolf ist, kann der Kärntner Wolfsexperte Roman Kirnbauer mit "ziemlicher Sicherheit" bestätigen: "Das Video ist etwas weit weg aufgenommen worden, aber die Farbe und das Verhalten des Tieres deuten darauf hin."