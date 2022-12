Nur wenige Kärntner Arbeitgeber finden sich unter den "besten Recruitern" 2022/2023, diese sind aber in ihren Branchen meist führend. Basierend auf Umsatz und Mitarbeiterzahl wurden in der 13. "Best Recruiters"-Studie die 561 größten Organisationen im Land anhand von 287 Kriterien untersucht. Aufgabe vom Recruiting ist es, qualifizierte Mitarbeiter zu suchen und für das Unternehmen zu gewinnen.