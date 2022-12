"Wir sind über die Jahre zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt geworden. Die warme und herzliche Atmosphäre zeichnet uns aus und unterscheidet uns von großen, unpersönlichen Supermärkten", erklärt Albert Angerer vom Adeg-Markt in Ferndorf, der nach einer kurzen Umbauphase neu eröffnet hat. "Bei uns hasten die Leute nicht gestresst aneinander vorbei, sondern nehmen sich Zeit füreinander und verweilen gerne für ein Gespräch. Das wiederum macht auch die tägliche Arbeit zu etwas Besonderem.“ Da ihm das Gemeindeleben in Ferndorf generell sehr am Herzen liegt, können sich sämtliche Vereine im Ort auf seine tatkräftige Unterstützung verlassen – von der Blasmusikkapelle bis zur Freiwilligen Feuerwehr.