Sonntag gegen 15.45 Uhr begab sich ein Villacher in die Polizeiinspektion Hauptplatz in Villach. Der 20-Jährige gab an, am Hauptbahnhof Opfer eines Raufhandels geworden zu sein. Zwei Männer, die der Villacher nicht kennt, haben ihn zu Boden gestoßen und in weiterer Folge mit den Füßen auf ihn eingetreten.

Die mutmaßlichen Täter konnten im Nahbereich des Hauptbahnhofs Villach von Polizeistreifen angetroffen und später vom Opfer identifiziert werden. Es handelt sich um einen 14-jährigen Klagenfurter und einen 15-jährigen Villacher. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Motiv ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.