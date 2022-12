Viele Jahre lang spielte er in der höchsten Eishockey-Liga Österreichs, errang unter anderem mit dem EC VSV 2005/06 den Meistertitel. Nach dem Ende seiner erfolgreichen Profikarriere hat Thomas Pfeffer eine neue Berufung gefunden. Neben seinem Hauptberuf als Inhaber einer Werbeagentur in Villach ist der 42-Jährige in mehreren Organisationen ehrenamtlich engagiert. "Mir geht es gut und das ist nicht selbstverständlich", sagt der Vater von zwei Söhnen. "Es gehört für mich einfach dazu, sich zu engagieren und seinen Beitrag zu leisten."