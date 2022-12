Wüste Auseinandersetzung in Villach am Samstagabend: Gegen 21 Uhr kam es zwischen Mitgliedern einer Perchtengruppe und einer Gruppe von Personen ausländischer Herkunft zu einem Streit. Bei dieser Auseinandersetzung wurden vier Mitglieder der Perchtengruppe zum Teil schwer verletzt und wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht.