Bernhard Trügler, Haubenkoch im Gasthof "Alte Point" in Arriach, wird anlässlich des Slowfood-Tages am Montag zusammen mit den Schülern der 3BHW am CHS-Villach aufkochen. Auf der Speisekarte steht ein 4-Gänge-Menü zum Thema „Regionales Powerfood aus Kärnten“. Das CHS Villach ist nämlich Partnerschule von Slow Food Kärnten. Zustande kommt das Treffen im Rahmen der Slow Food Cooks‘ Alliance, einem Netzwerk von 15 Kärntner Köchen und Köchinnen, die ihre Kochtipps unentgeltlich zur Verfügung stellen.