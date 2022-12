Eine Frau (67) aus Wernberg war am Donnerstag in einem Discountersupermarkt in ihrer Heimatgemeinde einkaufen, als sie an der Kasse bemerkte, dass ihre Handtasche geöffnet war und die Brieftasche samt Inhalt (mehrere Hundert Euro Bargeld, Bankomatkarte) fehlte.

Wenige Minuten nach dem Diebstahl erhielt sie eine SMS ihrer Bank in Wernberg, dass jemand versucht habe, 400 Euro zu beheben. Lichtbilder vom Bankomaten ergaben, dass es sich dabei um eine jüngere Frau, 160 Zentimeter groß, mit dunklen, langen Haaren, schwarzer Mütze, schwarzer FFP2-Maske und schwarzem längeren Mantel, handle.

Vermutlich dieselbe unbekannte weibliche Person hat eine Stunde später bei einem Discountersupermarkt in Velden aus dem Rucksack einer Klagenfurterin (48), den sie in ihrem Einkaufswagen deponiert hatte, ebenfalls die Brieftasche samt Inhalt gestohlen.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Velden (Tel. 059133/2259) sind erbeten.