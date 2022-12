Jeder Sportinteressierte in der Region Villach kennt die Tennisplätze in Annenheim. Jeder Sportinteressierte kennt den EC VSV. Beide gibt es dank der Unterstützung und des Einsatzes von Arno Antonitsch. Der Villacher Sportpionier ist in der Nacht auf Freitag im 81. Lebensjahr verstorben.

"Ohne ihn hätte es das Tennis hier nicht gegeben", sagen seine Söhne Alex und Andi. "Er hat uns immer freie Hand gelassen, Druck hat es nie gegeben. Er hat sich über unsere Siege mehr gefreut als wir - und über Niederlagen mehr geärgert." Seine große Leidenschaft war aber das Eishockey. "Er war Gründungsmitglied des EC VSV. Damals, als sich die Eishockeysektion vom gesamten Sportverein losgelöst hat."

Arno Antonitsch galt als einer der legendärsten Zeitnehmer der Geschichte. Vor allem, wenn sein VSV zurücklag, dauerten die Zwei-Minuten-Strafen für die Gegner immer besonders lange. "Damals gab es eine Olivetti-Uhr. Er hat sich dann einfach immer auf die Italiener ausgeredet."

Bis zum Schluss war er mit dem Eishockey verbunden, erkundigte sich immer, wie denn seine Adler gespielt haben. Sein VSV wird seinem Gründungsmitglied beim Derby gegen den KAC gebührend gedenken.