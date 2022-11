„Wir wollen unseren Gästen und Bürgern etwas bieten.“ Zusammengefasst mit dieser Erklärung begründet der Geschäftsführer des Velden Tourismus, warum es im Ort heuer zu Silvester wieder ein Feuerwerk geben wird. Zwei Jahre wurde dieses pandemiebedingt ausgespart, nun entschied man sich begleitet von ausführlichen Debatten wieder dafür. „Wir wissen, dass Feuerwerke von vielen nicht mehr als zeitgemäß angesehen werden, man muss Kosten und das Energiethema aber auch in Relation setzen. Viele Alternativen ersparen unterm Strich nichts“, sagt Pichler-Koban.

Sehr wohl will man im Ort die Anzahl der Feuerwerke aber auf ein Minimum reduzieren. Wir hatten heuer nur im September eines, da lassen andere Gemeinden von der Behörde weit mehr genehmigen“, sagt der Touristiker weiter. 10.000 Euro werden in das Feuerwerk investiert, damit einher geht der Appell, privat dafür nichts zu zünden, um die Belastung zu konzentrieren.