Am Mittwoch gegen 11 Uhr kam es im Landeskrankenhaus Villach zu einer Rauchentwicklung in einem Arbeitsraum der Pathologie. Die automatische Brandmeldeanlage schlug sofort an, gleichzeitig bemerkte das Personal den Rauch.

Sofort wurde der Brand über den Notruf 122 der Feuerwehr gemeldet. Die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Vassach fuhren zum Einsatzort.

© HFW Villach

Die Mitarbeiter der Abteilung sowie das betriebliche Brandschutzpersonal vor Ort reagierte rasch, schloss die Türe des Raums und räumte den betroffenen Gebäudebereich, berichtet Einsatzleiter Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Die ersten Einsatzkräfte betraten den Raum mit schwerem Atemschutz und brachten das in Brand geratene Untersuchungsgerät ins Freie. Warum der Brand ausgebrochen ist, kann derzeit noch nicht eruiert werden.

Mittels mehreren Hochleistungslüftern wurde der Rauch ins Freie geblasen. Verletzt wurde niemand. Patienten waren zu keiner Zeit in Gefahr, da der Arbeitsraum sich im Untergeschoss, in einem nicht öffentlichen Bereich befand.

Ein Einschreiten der ebenfalls mit alarmierten FF Vassach war nicht erforderlich, diese konnte auf der Anfahrt wieder einrücken.