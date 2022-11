Ein 29 Jahre alter Rumäne muss sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordes verantworten. Er soll vor einem Jahr seine Verlobte, eine 29-jährige Rumänin, in der gemeinsamen Wohnung in Seltschach (Gemeinde Arnoldstein) zu Tode geprügelt haben. Danach legte er ihren leblosen Körper vor der Bezirkshauptmannschaft Villach ab. Laut Anklageschrift habe der Beschuldigte "durch Versetzen von unzähligen heftigen Schlägen mit unterschiedlichen Gegenständen gegen den Kopf und weitere Körperbereiche" die Frau vorsätzlich getötet.