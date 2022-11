Seit Mitternacht stehen in ganz Österreich alle Züge still. Weil ihre Lohnverhandlungen am Wochenende gescheitert sind, haben die Eisenbahner einen österreichweiten Warnstreik ausgerufen. 25.000 ÖBB-Kundinnen und Kunden, vor allem Pendler und Schüler, sind allein in Kärnten vom Warnstreik betroffen. 313 Züge im Nahverkehr, inklusive Autoschleuse Tauernbahn und 55 Züge im Fernverkehr von Kärnten aus oder nach Kärnten, verkehren nicht.