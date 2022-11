Pizza, Sushi, Nudeln, Kebab – Essen per Lieferservice nach Hause zu bestellen hat sich nicht zuletzt in der Pandemie etabliert. In Villach hat die Produktpalette seit wenigen Tagen spannenden Zuwachs erhalten. Künftig können auch Medikamente bestellt und geliefert lassen werden. „Rezeptfreie“, ergänzt Apotheker Bernd Edler.

Seine Apotheke in Villach-St. Martin ist die erste in Kärnten, die ein solches Lieferservice anbietet. „Unsere Kundinnen und Kunden bekommen somit unkompliziert und auf einfachstem Weg schnell und sicher rezeptfreie Medikamente geliefert.“

Über 1700 Produkte

Bestellt werden können die Apothekenprodukte wie das Schmerzmittel „Thomapyrin“, das Mundspray „Tantum Verde“ oder die Allergietabletten „Clarityn“ mit wenigen Klicks über den Lieferservice „mjam“, mit über 6000 Restaurant-Partnern und rund 3100 Zustellern eine der größten Essensbestellplattformen in Österreich. „Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden nun endlich auch in Villach mit unserer Partner-Apotheke – eine von bisher 16 Apotheken in Österreich – ein zusätzliches Service anbieten zu können“, erklärt Alexander Gaied, COO, also oberster Manager aller operativen Geschäfte, von „mjam“. „Es kann aus über 1700 rezeptfreien Produkten gewählt werden, die innerhalb von 60 Minuten zugestellt werden.“

Fachkundige Beratung bleibt

Verschreibungspflichtige Medikamente gehören nicht dazu, wohl aber weiterhin die fachkundige Beratung: „Wir legen jeder Bestellung einen Folder bei“, erläutert Edler. „Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, zu den bestellten Produkten bei uns rückzufragen. Das kann per Mail stattfinden, genauso wie per Telefon.“

St. Martin ist der Anfang, bald sollen weitere Apotheken folgen. „Neben Essenslieferungen und dem kontinuierlichen Ausbau unserer Lebensmittelzustellung ist die Partnerschaft mit ortsansässigen Apotheken ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg“, verrät Gaied.

Im November ist die Lieferung kostenlos, danach wird eine Gebühr von 3,90 Euro eingehoben. Die Gebühr entfällt ab einem Bestellwert von 39 Euro. Geliefert wird montags bis freitags von 11 bis 13 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 12.30 Uhr.