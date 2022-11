"Wir haben weitere Zeugenhinweise bekommen. Drei bis vier Personen haben uns Videos geschickt", sagt der Villacher Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

Am vergangenen Wochenende musste die Polizei in Villach mehrmals zum Christkindlmarkt ausrücken. Bei der Polizei gingen mehrere Anzeigen ein, weil Jugendliche pyrotechnische Gegenstände (etwa Böller, Kracher, Bengalen) rund um den Hauptplatz geworfen hatten. Am Freitag machte ein Foto von einem bengalischen Feuer in sozialen Medien die Runde. Am Samstag zündete laut Polizei ein 16-jähriger Afghane einen pyrotechnischen Gegenstand und warf diesen in die am Hauptplatz befindliche Menschenmenge. Er und seine Freunde flüchteten danach. Aufgrund des Villacher Advents hielten sich dort zahlreiche Besucher auf – auch Kinder. Mittlerweile konnten einige Jugendliche ausgeforscht- beziehungsweise identifiziert werden, auch weil die Polizei nach den Knallereien einen Zeugenaufruf gestartet hatte.

Wer mit Böllern wirft oder bengalische Feuer zündet, dem drohen Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz. Damit sich die Knallereien nicht wiederholen, gibt es nun vermehrt Kontrollen in der Villacher Innenstadt. "Die Polizei ist die ganze Woche verstärkt in Zivil vor Ort", warnt Londer.