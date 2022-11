Zwei Olympiateilnahmen, 1972 in München und 1976 in Montreal sowie die Teilnahme an der Europameisterschaft 1974 in Rom gehören zu den Karrierehöhepunkten von Peter Sternad, der im 77. Lebensjahr verstorben ist.

Achtmal wurde er Österreichischer Meister im Hammerwurf (1972 bis 1976, 1978 bis 1980). Mit 71,40 Meter liegt er in der ewigen Bestenliste immer noch an ausgezeichneter vierter Stelle.

1982 war er Mitbegründer des Leichtathletik-Vereins LC Villach.

Nach seiner aktiven Karriere war er als erfolgreicher Trainer tätig und brachte vor allem seinen Schützling Johann Lindner zu mehreren Olympiateilnahmen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie in dieser schweren Zeit und so entsenden wir unserem Gründervater, in großer Dankbarkeit für sein Wirken, ein letztes sportliches "Pfiat Gott!"