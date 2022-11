Was genau im Vorfeld des Polizeieinsatzes passiert ist, ist nach wie vor Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Klar hingegen ist, dass zwei Frauen (23, 24) und ein Mann (31) am Dienstag gegen 9 Uhr in einer Wohnung in Villach dermaßen in Streit gerieten, dass dieser mit drei Verletzten endete. Laut Polizei dürfte Eifersucht Hintergrund der Attacken gewesen sein.

Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden musste. Die beiden anderen Verletzten konnten sich selbst in ärztliche Betreuung begeben.

Gegen den Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.