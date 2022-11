Bei Tarco denken Eishockey-Fans an die gleichnamigen "Wölfe" aus Klagenfurt, Motocross-Fans an das Racing-Team und sogar Angler haben ihren Sportfischer-Verein namens Tarco. Doch dass Tarco seit 50 Jahren auch der Markenname der Tarmann Chemie aus St. Jakob im Rosental ist, daran denken viele – wenn überhaupt – erst später. "Wir sind eben keine Firma, die ihre Reiniger für die breite Masse produziert und die im Baumarkt zu haben ist", sagt Geschäftsführer Bruno Tarmann junior. Stattdessen liefert man die Spezialreiniger an die Industrie und Dienstleister.