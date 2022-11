Die Aufregung war groß, als heuer im Frühjahr die Schließung der Raika-Filiale in Ledenitzen vollzogen wurde. Die Raiffeisenbank Rosental argumentierte dies mit dem geänderten Kundenverhalten: "Die Art, wie Kunden ihre Bankgeschäfte machen, hat sich in den vergangenen Jahren massiv geändert. Es ist unsere Aufgabe, diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund wird unsere Bankstelle Ledenitzen mit jener in St. Jakob im Rosental, die nur zehn Fahrminuten (weniger als zehn Kilometer) entfernt ist, zusammengelegt."