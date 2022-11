Am Freitag gegen 17.35 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in der Garage eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Wernberg, Bezirk Villach, ein Brand aus. Die Hauseigentümer nahmen Rauch aus der geschlossenen Garage, in der sich eine Werkstatt befindet, wahr. Sofortige Löschversuche mittels Handfeuerlöscher durch den Hauseigentümer und einem Nachbarn verliefen aber ergebnislos.

Durch das Brandgeschehen wurden drei Personen, darunter die Hauseigentümer und ein Nachbar, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von der Rettung in das LKH Villach gebracht, heißt es von der Polizei. Die weiteren Löscharbeiten wurden von der FF Damtschach, FF Wernberg, FF Föderlach und der FF Velden, die mit insgesamt 87 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz standen, durchgeführt.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.