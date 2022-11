Die Bürgermeister der von der Unwetterkatastrophe Ende Juni heimgesuchten Gemeinden Arriach und Treffen fordern in einem Schreiben an die Bundesregierung und Klubobleute im Nationalrat die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Aussicht gestellte Sonderfinanzierung ein. Dafür soll der Katastrophenfonds des Bundes – derzeit mit 50 Prozent angesetzt – erhöht werden, so die beiden Bürgermeister Gerald Ebner (Arriach) und Klaus Glanznig (Treffen).