Mit dem Auftaktsieg durch Ivana Malobabic keimte in der Sporthalle Lind zwar kurz Euphorie auf, als Dragana Vignjevic ihr Match nach hartem Kampf unglücklicherweise verlor, war die Entscheidung mit dem 1:1 bereits zugunsten der Boznerinnen gefallen, es ging lediglich noch um den Tagessieg. Da kämpfte sich Ida Jazbec noch in den fünften Satz, verlor am Ende aber ebenfalls. Malobabic, die beim Hinspiel enttäuscht hatte, gewann Spiel Nummer vier, stellte auf 2:2 und blieb damit diesmal makellos. Zum Abschluss verlor Anna Fenyvesi ihr Spiel und Villach das Duell damit mit 2:3.