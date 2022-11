Ein Villacher (27) fuhr am Freitag gegen 7 Uhr mit seinem Pkw auf der Drautal-Bundesstraße (B 100) von Villach kommend in Richtung Weißenbach. In Obere Fellach, Stadtgemeinde Villach, übersah er offensichtlich den Kolonnenverkehr vor sich und fuhr einem langsam vor ihm fahrenden Auto, gelenkt von einer Villacherin (57), auf. Durch die Wucht des Anpralls wurde ihr Pkw auf das vor ihr stehende Fahrzeug geschleudert, das ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Tamsweg lenkte.

Bei dem Unfall erlitten der 27-Jährige und die 57-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.