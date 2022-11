In der Gemeinde Feistritz an der Gail verabschiedet sich Amtsleiter Jakob Wiegele in den Ruhestand. Neuer Amtsleiter wird mit 1. Dezember Daniel Nessmann. Der 36-Jährige ist seit 2018 in der Gemeinde. "Wir haben nur drei Bedienstete – den Amtsleiter, die Finanzverwalterin und eine allgemeine Verwaltung. Hier macht man alles, kriegt sehr viel mit", erklärt Nessmann, dessen große Liebe neben seiner Familie der Fußball ist. "Ich bin beim hier ansässigen Fanklub 'Udinese Club Carinzia' und wenn es die Zeit zulässt bei den Heimspielen in Udine immer mit dabei."