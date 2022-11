Einzigartig, nachhaltig, kreativ. So lässt sich die Mode von "Isa.Dor“ kurz beschreiben. Wer sich davon überzeugen will, kann das ab sofort am Kaiser-Josef-Platz in Villach tun. Denn das junge Modelabel von Namemensgeberin, Volksschuldirektorin und Designerin Isabella Dorfer und Geschäftspartner und Regisseur Clemens Luderer zieht am Freitag, 18. November, dort mit einem Atelier samt Verkauf ins "Café Stern" ein, welches nun als Fashioncafé die Gäste locken will.