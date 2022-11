Herausforderungen für Eisenbahnlogistik war Thema in Brüssel

Experten und österreichische EU-Parlamentarier waren sich bei Treffen in Brüssel einig: Der bestehende Bahnhof Villach-Süd in Fürnitz soll als Drehscheibe in das gesamteuropäische TEN-T-Kernnetz werden.