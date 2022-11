Ein Villacher (30) steuerte am Freitag gegen 3.50 Uhr sturzbetrunken und ohne gültige Lenkerberechtigung seinen Pkw auf der Villacher Alpenstraße in Villach-Warmbad bergwärts. Rund 150 Meter vor dem Parkplatz Nr. 5 kam er rechts von der Fahrbahn ab, wobei sein Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben bei einem Baum zum Stillstand kam. Der Lenker blieb dabei unverletzt und verständigte telefonisch den ÖAMTC. "Danach schlief er am Fahrersitz ein", heißt es im Polizeibericht.

Rund 35 Minuten später wurde der Unfall-Pkw vom Lenker eines Streufahrzeuges wahrgenommen. Der Mann verständigte ebenfalls die Einsatzkräfte.

Während der Unfallerhebungen gab der Lenker an, dass seine Lebensgefährtin ebenfalls im Fahrzeug gewesen sein soll. Daraufhin wurde der Nahbereich von der Feuerwehr abgesucht. "Die Lebensgefährtin konnte jedoch bei einer Nachschau an der Wohnadresse angetroffen werden", verrät die Polizei.

© FF Judendorf

Polizistin verletzt

Während der Amtshandlung verhielt sich der Lenker äußerst renitent und aggressiv gegen die einschreitenden Beamten, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Im Zuge des Einschreitens erlitt eine Polizistin leichte Verletzungen. Der Lenker wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde angezeigt.

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Judendorf mit 20 Helfern.