Weiterhin keine Freigabe für ein brisantes Bauvorhaben am Faaker See. Brisant dabei sind vor allem die Projektwerber. Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger (ÖVP) und Wörtherseetouristiker Roland Sint, er ist der Ehemann von Weidingers Schwester, wollen am See Ferienapartments errichten.

Entstehen sollen die zwei Objekte mit je zwei Geschossen und gesamt zwölf Wohnungen auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück, das seit mehreren Generationen im Familienbesitz steht und früher zur Fläche des Tourismusbetriebes des Opas gehörte. Die Baugenehmigung wurde im Februar von der Gemeinde Finkenstein und damit von Bürgermeister Christian Poglitsch, ebenfalls ÖVP, erteilt.