Im Zuge eines Streites attackierte ein 28-jähriger slowakischer Staatsbürger, Montagnachmittag um 17.30 Uhr, seine 34-jährige Ex-Lebensgefährtin, ebenfalls slowakische Staatsbürgerin, in deren Wohnung in Bad Bleiberg. Nachdem er sie würgte, konnte die Frau in die benachbarte Wohnung zu einer Freundin fliehen.