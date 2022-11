Seit wenigen Tagen gibt es in Bad Bleiberg einen Unternehmer mehr. George Let eröffnete seine ETP Ersatzteile GmbH in der Bleiberger Straße 43. Dort gibt es ein breitgefächertes Sortiment an Ersatzteilen für Pkw, Lkw und Nutzfahrzeuge wie Traktoren. Das Angebot reicht von Schmierstoffen über Bremsen bis hin zu Motoranbauteilen. Ein Vorteil sei die gute Anbindung zum Gailtal, aber auch Kunden aus dem Villacher Raum sollen angelockt werden. Let wohnt übrigens mit seiner Familie im Hochtal.

Bad Bleibergs Amtsleiter David Gräfischer, Unternehmer George Let mit Sohn und Gattin Janine, Bürgermeister Christian Hecher (von links) © kk