"Bei den Aufnahmen liefen mir im Studio die Tränen herunter, auch meinen Bandkollegen, die mit Heidi befreundet waren, erging es so", sagt Harry Miltner. Mit dieser Produktion löste Miltner sein Versprechen ein, das er seiner Ehefrau an deren Sterbebett gegeben hat. Der Musiker und Sportmanager vereinte nach zwanzig Jahren seine Austro-Schottische Band "Elm Row" und schuf das Album "Blue Dragonfly" im Gedenken an die aus Velden stammende Adelheid "Heidi" Miltner.