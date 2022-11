Die Frauen des TTC Villach wollen ihren Erfolgslauf auf internationalem Parkett weiterführen. Nachdem die Villacherinnen zwar in der Champions-League-Quali scheiterten, gewannen sie ihre Gruppe in der zweiten Phase des "ETTU Europe Cup" und stehen nun im Achtelfinale. Dort wartet auf Ivana Malobabic und Co. Bozen. Die Südtirolerinnen bezwangen in der Gruppenphase mit dem SCO Bodensdorf Villachs Lokalrivalen klar mit 3:0. Am Mittwoch steht das Auswärtsspiel an, am Freitag (15 Uhr, ettu.tv live) steigt in der Sporthalle Villach Lind das Rückspiel um den Aufstieg ins Viertelfinale.