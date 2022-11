Wer derzeit im Villacher Stadtteil Obere Fellach unterwegs ist, dem werden die regen Bautätigkeiten im Bereich Bleiberger Straße und Werner-Kofler-Straße nicht entgangen sein. Zwei Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro sind am Entstehen.

Zum einen errichtet das Villacher Bauunternehmen Willroider zwei Baukörper mit insgesamt 33 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen sind 48 bis 94 Quadratmeter groß und verfügen über Balkon, Terrasse oder Garten. Zudem gibt es eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen, Carports, Besucher- und Behindertenparkplätze. Auch ein eigener Spielplatz ist geplant.

In Summe werden acht Millionen Euro investiert, bezugsfertig sollen die Wohnungen im Herbst 2023 sein. „Wir bauen hier in einer aufstrebenden Wohngegend im Randbereich Villachs“, sagt Willroider-Prokurist Franz Buchleitner. Dass das Traditionsunternehmen in diesem Bereich baut, ist auch nicht neu. In den vergangenen sechs Jahren sind dort bereits 50 Wohnungen und 16 Einfamilienhäuser entstanden. Weitere 20 Wohnungen sollen ab nächstem Jahr gebaut werden.

Bildungs- und Begegnungszentrum gleich nebenan

Als außergewöhnlich kann man auch das unmittelbar nebenan in Entstehung befindliche Projekt bezeichnen. Da errichtet Willroider im Auftrag der Life Plus Immo GmbH ein Begegnungs- und Bildungszentrum sowie vier Baukörper mit je sechs 65 Quadratmeter großen Eigentums-Wohnungen. Das Grundstück wurde vom Villacher Traditionsunternehmen an die Gesellschaft verkauft. Hinter dieser stehen die Plus-Immobilien GmbH mit Sitz in Innsbruck (Anteil 60 Prozent) und die „Life Church Villach“ (40 Prozent). Letztere ist eine staatlich anerkannte Freikirche, die seit 14 Jahren am Karawankenweg angesiedelt ist. Nun wolle man sich vergrößern.

So soll das 12-Millionen-Projekt der Life Plus Immo GmbH mit Veranstaltungs- und Bildungszentrum sowie Wohnungen aussehen © Life Plus Immo GmbH/kk

„Wir haben in der Vergangenheit schon mehrere Projekte mit verschiedenen sozialen und kirchlichen Trägern umgesetzt“, sagt David Lieberherr, Projektleiter der Life Plus Immo GmbH und Geschäftsführer der Plus-Immobilien GmbH. In das Projekt sollen stolze zwölf Millionen Euro fließen. Die Investitionskosten sollen durch den Verkauf der Wohnungen und die Vermietung der Räumlichkeiten im Laufe der Jahre gedeckt werden.

Kindertagesstätte, Kindergarten und Volksschule

Einerseits ist die „Life Church“ mit Gottesdiensten und Büros selbst Mieter, andererseits sollen die Veranstaltungsräume auch für Seminare und Ähnliches angeboten werden. Weitere Mieteinnahmen gibt es vom Verein „Trinity“. Dieser wird am neuen Standort eine Kindertagesstätte, einen Kindergarten und eine Volksschule mit vier Klassen betreiben. Außerdem soll eine Kindergartengruppe in einer Jurte betreut werden, die in der Nähe in Planung ist.

„Das gesamte Projekt ist ein wichtiger Schritt für unsere Weiterentwicklung“, sagt „Life Church Villach“-Pastor Franz Guzelnig“, der auch als Mitgeschäftsführer der Life Plus Immo GmbH im Firmenbuch eingetragen ist. Die Eröffnung soll rechtzeitig mit Beginn des Schuljahres 2023/24 erfolgen.

Die „Life Church Villach“ hat aktuell 120 erwachsene Mitglieder, auch Kinder sind dabei. „Wir finanzieren uns durch freiwillige Spenden und privaten Darlehen“, sagt Guzelnig.