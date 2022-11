Im Kochstudio von Tici Kaspar gibt es etwas zu feiern. Die Villacher Spitzenköchin ist seit zehn Jahren selbstständig und bedankt sich zum Jubiläum mit einer emotionalen Facebookbotschaft bei ihren Wegbegleitern: "Ich bin sehr stolz. Alleine geht aber gar nichts. Und schon gar nicht mit Wirbelwind Pauli an meiner Seite. So viele unglaublich tolle Wegbegleiter haben mich dabei unterstützt. Allen voran meine Familie, ohne die meine Selbstständigkeit nicht funktionieren würde. Danke, dass ihr immer für mich da seid."

Vor ihrer Selbstständigkeit arbeite Tici Kaspar unter anderem in der Sternenküche in London. Danach zog es die Spitzenköchin wieder in die Heimat, wo sie zuerst im elterlichen Betrieb und dann im Weingut Georgium bei Marcus Gruze aufkochte. Als Sohn Paul zur Welt kam, wollte sie mehr Zeit für die Familie und machte ihre große Leidenschaft, Foodstyling, Rezeptentwicklung und Kochkurse zum Beruf. Mittlerweile bloggt sie auch erfolgreich darüber. Seit einem Jahr betreibt sie in der Freihausgasse in Villach ihr eigenes Kochstudio "Tretici".