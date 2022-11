Das Handy sei kaputt und sie brauche dringend ein neues. So lautete der zusammengefasste Inhalt einer SMS, die eine 73-jährige Villacherin am 10. November gegen 9.30 Uhr erhielt. Weil sie dachte, dass es sich dabei tatsächlich um ihre Tochter handle, gab sie per SMS ihre Kontodaten weiter. Wenig später dann der Schock: 2000 Euro wurden von unbekannten Tätern abgebucht. Nach erfolgter Überweisung brach der Kontakt ab, die Polizei ermittelt.