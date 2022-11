Ein Verkehrsunfall hat sich Donnerstagnachmittag in einem Kreisverkehr in Villach ereignet. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Wagen in den Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit fuhr ein Mann aus Syrien auf dem Radweg über die Radfahrerüberfahrt. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr übersah die 77-Jährige vermutlich den 23-Jährigen.

Der Radfahrer kollidierte mit der Front des Fahrzeuges und flog über die Motorhaube. Der Syrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Ein Alkomatentest verlief negativ.