Nichts in Villach gilt als ein besser gehütetes Geheimnis als das jeweils neue Prinzenpaar des Villacher Faschings. Traditionell wird es am Samstag vor dem Congress Center um 11.11 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Und traditionell will sich Faschingskanzler Karl Glanznig so überhaupt nicht in die Karten blicken lassen, wer denn in den nächsten Monaten das neue Traumpärchen in der Draustadt sein wird.