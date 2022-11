In einem Wohnhaus in der Gemeinde Velden kam es am Mittwoch gegen 10 Uhr zwischen einer 39-jährigen Frau und ihrem 18-jährigen Sohn zu einer verbalen Auseinandersetzung. In weiterer Folge eskalierte der Streit, wobei der Sohn einen Schraubenzieher in die Hand nahm und damit seine Mutter bedrohte. Er werde sie damit körperlich attackieren, wenn sie ihn nicht in Ruhe lasse, sagte er. Die Mutter verständigte daraufhin die Polizei.

Gegen den Sohn wurde in der Folge ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Sohn der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.