In einer Firma in der Gemeinde St. Jakob, Bezirk Villach, kam es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall. Kurz vor 10 Uhr wollte ein 36-Jähriger aus Villach mit einer Flachdübelfräse Belüftungsschlitze in einen Holzkasten fräsen. Zunächst führte er aber eine Probefräsung an einem anderen Holzstück durch.

Als er wenige Zentimeter entlang des Stücks gefräst hatte, verlor der Mann mit seiner rechten Hand die Kontrolle über die Maschine. Er fuhr dabei unkontrolliert über seine eigene linke Hand. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er von der Rettung in das LKH Villach gebracht.