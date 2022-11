Rund 900 Krampusse ziehen am 2. Dezember ab 18 Uhr durch die Villacher Innenstadt. Der Krampuslauf beginnt an der Ecke Moritschstraße/10.-Oktober-Straße, geht über den Hauptplatz und endet am unteren Ende, Ecke Gerbergasse.

Los geht das teuflische Treiben in der Region bereits am Samstag, 12. November. Der Teufelskreis Chaos veranstaltet ab 18 Uhr den Krampuslauf in Thörl-Maglern. Anschließend folgt im Feuerwehrhaus die Aftershowparty mit DJ und Getränkespecials. Mehr als 30 Gruppen sind dabei.

In Arriach laden die Nockteufel am 26. November zum Umzug ab 18 Uhr ein.

In Velden organisiert die Brauchtumsgruppe Lind-Rajach den Krampuslauf, der am 27. November um 16 Uhr beim Billa in der Bahnhofstraße startet und bis zum Schlosshotel führt.

Auch in Finkenstein sind die teuflischen Gestalten zu sehen. Der Krampuslauf startet am 7. Dezember um 19 Uhr beim Gemeindeamt.

In Afritz werden am 9. Dezember über 30 Gruppen erwartet. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus mit kleinen Krampussen zum Kultursaal, um 19 Uhr folgt der Lauf, danach heißt es im Kultursaal "Party, Party, Party".

Die Dorfteufel Magdalen zieht es heuer ins Gailtal. Sie laden am 10. Dezember zu einem Krampuslauf in Nötsch, mit Start um 18.30 Uhr beim Gemeindeamt. 22 Gruppen haben sich angemeldet. Im Anschluss kann im Kultursaal auf der After-Show-Party gefeiert werden.