Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr lenkte ein 78-jähriger Mann aus Villach einen Pkw auf der Rosental Bundesstraße (B 85) von Finkenstein kommend in Richtung Gödersdorf. In Finkenstein kam er, vermutlich wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einem First Responder von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Bergung des Fahrzeuges standen die Freiwilligen Feuerwehren Finkenstein und Gödersdorf mit insgesamt 24 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Während der Bergung des Fahrzeuges war die Rosental Bundesstraße kurzfristig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.