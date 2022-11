Zwei Jahre lang tourte der Villacher E-Citybus durch die Stadt. Mit 10. Dezember ist allerdings Schluss, der Bus wird eingestellt. Das teilte die Stadt Villach am Dienstag in einer Aussendung mit. Hintergrund ist laut Mobilitätsreferent Gerald Dobernig (Erde), dass der Öffentliche Verkehr in Villach in den nächsten Monaten komplett auf neue Beine gestellt werde. „Die finanziellen Mittel, welche bisher in den E-Citybus geflossen sind, kommen künftig dem Ausbau des Taktverkehrs zugute“, versichert Dobernig. Konkret sollen sich die Anzahl und Frequenz der Stadtbusse im bisherigen Bediengebiet des E-Citybus stark erhöhen. Details zu den kommenden Veränderungen im Stadtverkehr sollen noch im November vorgestellt werden.

Rund 200.000 Euro kostete der E-Citybus der Stadt im Jahr. Bereits im Dezember 2021 wurde im Gemeinderat heftig über die Fortführung des Projektes diskutiert. Kritisiert wurde, dass sowohl die Auslastung gering als auch die Linienführung des E-Citybusses wenig attraktiv war.