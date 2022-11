Der brutale Fall häuslicher Gewalt sorgte im September des Vorjahres für Betroffenheit: In einer Wohnung in Villach war ein Streit zwischen einem Ehepaar eskaliert. Die Frau (36) wollte sich von ihrem gewalttätigen und kontrollsüchtigen Ehemann (40) nach der Zwangsheirat, die 20 Jahre zurücklag, scheiden lassen. Der Afghane wollte das nicht akzeptieren, attackierte seine Frau und fügte ihr unter anderem mit einem Teppichmesser eine 29 Zentimeter lange lebensbedrohliche Stichwunde an der Kehle zu. Eines der vier Kinder des Paares hatte den Raum betreten, als die Mutter blutüberströmt auf dem Boden lag.