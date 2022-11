Bastelwaren, Blumen, Kerzen und Zubehör: Alles muss raus im "Vifzack" in der Italienerstraße, denn das bekannte Villacher Bastelgeschäft wird mit Jahresende geschlossen. Hintergrund: Inhaberin Regine Swoboda wagt einen Neustart und spezialisiert sich künftig auf Wolle und Handarbeitszubehör. Am 15. November soll ihr neues Geschäft unter dem Namen "Wollzauber" in der Ringmauergasse am ehemaligen "Annabelle-Standort" eröffnen. "Wir wollten ein Woll-Fachgeschäft in der Villacher Innenstadt weiterführen. Am neuen Standort haben wir jetzt viel mehr Platz, um uns zu verwirklichen", sagt Swoboda, die den "Vifzack" vor drei Jahren von Franz Wirnsberger übernommen hat. Neben Wolle findet man im "Wollzauber" künftig alles zum Thema Handarbeit, Stricken, Sticken und Häckeln. Alle Mitarbeiter werden übernommen.