Die Polizei in Villach ermittelt in einem Fall von schwerer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter rissen in der Zeit von Donnerstag auf Freitag im Stadtpark eine wertvolle Marmorskulptur aus der Verankerung. In der Folge fiel diese um. Die Skulptur soll mehrere Tausend Euro wert sein.

"Durch die Beschädigung entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe", heißt es Freitagabend vonseiten der Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Inspektion Hauptplatz unter 059133/2292 zu melden.

Die zerstörte Skulptur © Privat

"Unwiederbringlich zerstört"

Die Künstlerin Romana Egartner ist ob des Vorfalls fassungslos: "Diese Zerstörungswut gegenüber einer künstlerischen, schweren Arbeit, die man der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, kann und will ich nicht nachvollziehen können", schreibt sie in einer Reaktion der Kleinen Zeitung. Die Skulptur sei unwiederbringlich zerstört. "Sie ist in drei Teile zerbrochen und auch wenn es irgendwie möglich ist, diese doch zu kleben, wird es nicht mehr das sein, was es war", so die Künstlerin weiter.