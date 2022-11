Einmal mehr debattierte der Villacher Gemeinderat in der heutigen Sitzung am Freitag über die Zukunft der Kärnten Therme. Die ÖVP stellte erneut die Wirtschaftlichkeit der Badeeinrichtung infrage, da die Zuschüsse an die Einrichtung (jährlich rund 400.000 Euro) tendenziell steigen, die Therme auch sanierungsbedürftig werden würde. Die Verantwortung Erde stellte auch die gestiegenen Eintrittspreise (Tageskarte: 15 Euro, Drei-Stunden-Karte 11,60 Euro, Abendkarte inkl. Spa 25 Euro) zur Diskussion.