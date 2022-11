Selten war Erholung kombiniert mit Pools und Saunen so teuer wie dieser Tage – und zwar für Betreiber und Kunden. Bis zu 300 Euro stellen heimische Wellnesshotels ihren Kunden für Buchungen im heurigen Winter pro Nacht und Person in Rechnung, Angebote mit Nächtigungspreisen unter 130 Euro sind rat gesät. Zu Spitzenzeiten kommt das Zimmer in ausgewählten Betrieben auf beachtliche 600 Euro pro Nacht.