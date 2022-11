Landskron: Herrscher der Lüfte begeisterten Publikum

Seit vielen Jahren zählt die Adlerarena auf der Burg Landskron zu den beliebtesten Ausflugszielen in Kärnten. „Unterm Strich können wir auch heuer durchaus zufrieden sein, auch wenn die vergangenen beiden Coronasaisonen sogar noch etwas besser waren. Viele Gäste hat es heuer wieder verstärkt ans Meer gezogen, das haben wir gemerkt“, sagt Geschäftsführer Franz Schüttelkopf. So verbuchte man bei den Besuchern aus den südlichen Nachbarländern einen Rückgang, ein Plus gab es hingegen bei den Kärnten-Card-Nutzern. Die Adlerarena hat seit Dienstag geschlossen und ab 29. April 2023 sollen die Herrscher der Lüfte wieder zu neuen Höhenflügen ansetzen.

Dobratsch: Naturpark zog viele Bergfans an

Von einem guten Sommer spricht Johannes Hörl, Geschäftsführer der Villacher Alpenstraße GmbH. 52.000 Auffahrten wurden verzeichnet, das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rund sechs Prozent. Hörl führt das auch auf Maßnahmen zurück, mit denen der Ansturm der Tuning-Szene eingedämmt werden konnte. Neu war der Radlertag, an dem Hunderte Pedalritter die 16 Kilometer bis zur Rosstratte in Angriff nahmen.

Die Villacher Alpenstraße verzeichnete in der bisherigen Sommersaison rund 52.000 Auffahrten © (c) Andreas Kolarik/kk

Bad Bleiberg: Mehr Besucher dank Bussen und Schulen

„Wir sind zufrieden und konnten die Besucherzahlen steigern. Busse und Schulen brachten bis zu 6000 Besucher mehr als in den beiden vergangenen Jahren“, sagt Michael Grafenauer, Betreiber der Schaubergwerke Terra Mystica und Terra Montana. Mehr als 30.000 Gäste tauchten in der Sommersaison in die Wunderwelt unter Tage ein. Viele kamen mit der Sommer-Kärnten-Card. In der Wintersaison haben die Schaubergwerke an Samstagen (auch mit Winter-Kärnten-Card) geöffnet. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es auch wochentags Führungen nach Terminvereinbarung.

Terra Mystica zog mehr Besucher an © kk

Gerlitzen: Gästeplus sorgte für zufriedene Gesichter

Seit 10. Oktober stehen Kanzel- und Gipfelbahn auf der Gerlitzen – geplanterweise – still. „Der Sommer verlief sehr zufriedenstellend, wir konnten ein Gästeplus von drei Prozent gegenüber dem ebenfalls guten Vorjahr erreichen“, sagt Bergbahnenchef Hans Hopfgartner, der an starken Tagen mehr als 3000 Gäste begrüßen konnte. Auffällig war, dass es schon viele Wanderer in aller Früh über verschiedene Aufstiegsrouten in Richtung Berg zog, um gleich mit einer der ersten Gondeln wieder ins Tal zu fahren. Der Start in die Wintersaison ist für 1. Dezember geplant. Dafür wurden heuer rund sechs Millionen in neue Bescheiungsanlagen, eine Rolltreppe bei der Talstation der Kanzelbahn und in einen neuen Sessellift – der den Finsterbach-Tellerlift ersetzt – investiert.

Mehr als 3000 Gondelgäste an starken Tagen © (c) MS Photography by Michael Stabentheiner/kk

Rosegg: Es ging es tierisch zur Sache

Zufrieden zeigt man sich im Tierpark Rosegg. „Wir haben etwa den Stand von 2019 erreicht. Gegenüber den vergangenen zwei Jahren, in denen wir enorm viele einheimische Gäste hatten, gab es einen leichten Rückgang“, so Betreiber Emanuel Liechtenstein. Wegen des traumhaften Herbstwetters stürmten die Besucher auch im Oktober den Tierpark, der bis 2. November geöffnet war.

Der Waldrapp ist eine der Attraktionen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Ossiacher See: Schifffahrt erfreute sich großer Beliebtheit

Mit der MS Ossiach und der MS Gerlitze stach die Ossiachersee-Schifffahrt bis zum 31. Oktober in See. „Der Sommertourismus funktioniert bei uns und die Bilanz ist durchaus positiv“, bilanziert Josef Nageler, Geschäftsführer der Ossiachersee Schifffahrt. Bei den Gästetransporten konnte ein deutliches Plus erreicht werden, auch weil man heuer im Mai und Juni wieder gut besucht war. Nach einem wetterbedingten Abfall im September folgte ein Oktober der Rekorde. „Viele Leute, auch viele mit Kärnten Card wollten die herrlichen Sonnentage noch einmal am Wasser verbringen und genießen“, sagt Nageler. Trotz steigender Energiepreise sei er auch für 2023 positiv gestimmt, aber auch die Schifffahrt sei von Personalproblemen betroffen.