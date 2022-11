Kommt in den bevorstehenden Wintermonaten eine Rezession? Wie schätzen Experten die Inflation und ihre Entwicklung ein? Wie weit können Preise noch steigen, was die Wirtschaft und der Konsument ertragen? Das hochaktuelle Thema wird jenes der anstehenden Wirtschaftsgespräche in Villach sein. Am Podium findet sich mit einem Vortrag zu Zinsentwicklung, Rohstoffpreisen, Lieferketten, Risikoeinschätzung Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Er steht im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung. Das Wirtschaftsgespräch findet am Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr im Bambergsaal statt. Um Anmeldung wird unter villach.at/wirtschaftsgespraech gebeten.